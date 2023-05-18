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    Rezidansta kan donduran cinayet! Eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis cezası

    Konya’da Eda K, bir rezidansta eski sevgilisi, onun nişanlısı ve arkadaşı tarafından işkenceye uğradı. Zanlılar, 9 yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararda Eda K.’nın saçını kesmek için kullanılan ustura, silah sayıldı.

    Ustura silah

    Konya Selçuklu'da Eda K. (28), geçen yıl eski sevgilisi Murat Demirci'nin (42) gönderdiği adrese gitti. Burada nişanlısı Sara Demir (25) ve arkadaşı Tuğba Demirci'yi (23) görünce şoka girdi. Demir ve arkadaşı, Eda K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını ve kıyafetlerini kesti. Yüzünde sigara söndürdü.

    Evden kurtulan Eda K., polise giderek şikayetçi oldu, Gözaltına alınan Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci, tutuklandı. Eda K. şikayetinden vazgeçti. Ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanığa 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. 'Kasten yaralama' suçundan ceza yoluna gidildiği anlatıldı. Eda K.'nın saçlarının 'silah' olarak sayılan ustura ile kesildiği, vücudunda ise sigara söndürüldüğü hatırlatıldı. Verilen cezanın yarı oranda artırıldığı da vurgulandı. Sigara söndürme eyleminin ise 'canavarca hisle' işlenmediği belirtildi.

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    İGA Art Sanat
    Haberler Yaşam Rezidansta kan donduran cinayet! Eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis cezası
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