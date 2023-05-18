Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu İsveç Kralı Gustaf'tan diploma aldı!

İsveç Türk Gençlik Federasyonu (Turkiska Ungdomsförbundet | TUF) kapsamında yürüttükleri çalışmalarla Kraliyet Vakfı Değer Temelli Genç Liderlik Programı'na seçilen Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu, eğitimi başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı.

Uluer ile Helvacıoğlu'na diplomalarını, Kraliyet Sarayı Bernadotte Kütüphanesi'nde 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen törende İsveç Kralı Carl Gustaf verdi. Uluer, "Kariyerimi doktora yaparak akademide sürdürmeyi hedefliyorum" derken, Helvacıoğlu şöyle konuştu: Bu programda gerçek bir liderin inisiyatif alan, cesaret eden, eksikliklerini ve hislerini açık bir biçimde paylaşan nitelikleri taşıdığını öğrendik."

YÜZDE 100 MUCİZE

Asrın felaketindeki İkinci depremin merkezi Elbistan'da yaşayan Tat ailesi, tek çocukları Enes'in isteği üzerine1 yıl önce Japon balığı aldı. Cam fanusta baktıkları balığa 'Necati' ismini veren aile, 6 Şubat'taki Pazarcık merkezli depreme evlerinde yakalandı. Hasar alan evlerine giremedi. Aile, ne eşyalarını ne de balıklarını almak için 6.kattaki dairelerine çıkamadı. Depremden 100 gün sonra evlerine geri dönen aile fertlerinin ilk işi, mutfak masası üzerindeki küçük fanustaki balığa bakmak oldu. Anne Ayşe ve oğlu Enes, fanusu kontrol ettiklerinde gözlerine inanamadı. Balık yaşıyordu.