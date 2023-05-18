Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu İsveç Kralı Gustaf'tan diploma aldı!

İsveç Türk Gençlik Federasyonu (Turkiska Ungdomsförbundet | TUF) kapsamında yürüttükleri çalışmalarla Kraliyet Vakfı Değer Temelli Genç Liderlik Programı'na seçilen Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu, eğitimi başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı.
Uluer ile Helvacıoğlu'na diplomalarını, Kraliyet Sarayı Bernadotte Kütüphanesi'nde 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen törende İsveç Kralı Carl Gustaf verdi. Uluer, "Kariyerimi doktora yaparak akademide sürdürmeyi hedefliyorum" derken, Helvacıoğlu şöyle konuştu: Bu programda gerçek bir liderin inisiyatif alan, cesaret eden, eksikliklerini ve hislerini açık bir biçimde paylaşan nitelikleri taşıdığını öğrendik."
YÜZDE 100 MUCİZE
Asrın felaketindeki İkinci depremin merkezi Elbistan'da yaşayan Tat ailesi, tek çocukları Enes'in isteği üzerine1 yıl önce Japon balığı aldı. Cam fanusta baktıkları balığa 'Necati' ismini veren aile, 6 Şubat'taki Pazarcık merkezli depreme evlerinde yakalandı. Hasar alan evlerine giremedi. Aile, ne eşyalarını ne de balıklarını almak için 6.kattaki dairelerine çıkamadı. Depremden 100 gün sonra evlerine geri dönen aile fertlerinin ilk işi, mutfak masası üzerindeki küçük fanustaki balığa bakmak oldu. Anne Ayşe ve oğlu Enes, fanusu kontrol ettiklerinde gözlerine inanamadı. Balık yaşıyordu.
GÖSTER'İŞ'!
Dünyanın en zengin işadamlarından Amazon'un patronu Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez, 500 milyon dolarlık (Yaklaşık 6 milyar lira) yeni süperyatında objektiflere takıldı. İspanya'nın Mallorca adası açıklarında tatil yapan Bezos'un dün 2 önemli iş adamıyla toplantı yaptığı da ortaya çıktı. Bezos'un Avrupa'ya yeni yatırımlar yapacağı iddia edildi.
SARKOZY'YE 3 YIL HAPİS!
Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yolsuzluk ve haksız müdahale suçundan verilen 3 yıllık hapis cezası onandı. Fransız temyiz mahkemesi cezanın 2 yılını tecil etti; kalan 1 yılın da elektronik kelepçeyle ev hapsi olarak infaz edilmesine hükmetti. Sarkozy ayrıca üç yıl süreyle de kamu görevinden men edildi. Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'nin karar anında gözyaşlarını tutamadığı iddia edildi.