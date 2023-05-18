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    Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu İsveç Kralı Gustaf'tan diploma aldı!

    İsveç’te dilbilim alanında çalışan Berrak Pınar Uluer ile dişçilik alanında ülkedeki en başarılı fakültelerden birinde eğitimini sürdüren Selin Helvacıoğlu diplomalarını İsveç Kralı Carl Gustaf’tan aldı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Kral diploma

    İsveç Türk Gençlik Federasyonu (Turkiska Ungdomsförbundet | TUF) kapsamında yürüttükleri çalışmalarla Kraliyet Vakfı Değer Temelli Genç Liderlik Programı'na seçilen Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu, eğitimi başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı.

    Uluer ile Helvacıoğlu'na diplomalarını, Kraliyet Sarayı Bernadotte Kütüphanesi'nde 15 Mayıs'ta gerçekleştirilen törende İsveç Kralı Carl Gustaf verdi. Uluer, "Kariyerimi doktora yaparak akademide sürdürmeyi hedefliyorum" derken, Helvacıoğlu şöyle konuştu: Bu programda gerçek bir liderin inisiyatif alan, cesaret eden, eksikliklerini ve hislerini açık bir biçimde paylaşan nitelikleri taşıdığını öğrendik."

    YÜZDE 100 MUCİZE
    Asrın felaketindeki İkinci depremin merkezi Elbistan'da yaşayan Tat ailesi, tek çocukları Enes'in isteği üzerine1 yıl önce Japon balığı aldı. Cam fanusta baktıkları balığa 'Necati' ismini veren aile, 6 Şubat'taki Pazarcık merkezli depreme evlerinde yakalandı. Hasar alan evlerine giremedi. Aile, ne eşyalarını ne de balıklarını almak için 6.kattaki dairelerine çıkamadı. Depremden 100 gün sonra evlerine geri dönen aile fertlerinin ilk işi, mutfak masası üzerindeki küçük fanustaki balığa bakmak oldu. Anne Ayşe ve oğlu Enes, fanusu kontrol ettiklerinde gözlerine inanamadı. Balık yaşıyordu.



    GÖSTER'İŞ'!
    Dünyanın en zengin işadamlarından Amazon'un patronu Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez, 500 milyon dolarlık (Yaklaşık 6 milyar lira) yeni süperyatında objektiflere takıldı. İspanya'nın Mallorca adası açıklarında tatil yapan Bezos'un dün 2 önemli iş adamıyla toplantı yaptığı da ortaya çıktı. Bezos'un Avrupa'ya yeni yatırımlar yapacağı iddia edildi.



    SARKOZY'YE 3 YIL HAPİS!
    Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yolsuzluk ve haksız müdahale suçundan verilen 3 yıllık hapis cezası onandı. Fransız temyiz mahkemesi cezanın 2 yılını tecil etti; kalan 1 yılın da elektronik kelepçeyle ev hapsi olarak infaz edilmesine hükmetti. Sarkozy ayrıca üç yıl süreyle de kamu görevinden men edildi. Sarkozy'nin eşi Carla Bruni'nin karar anında gözyaşlarını tutamadığı iddia edildi.

        FOTO ŞOK!
        CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde bir kez daha yenildi. Tabelada oy oranı bile gözükmeyen 4 partiye, 38 milletvekili hediye etti. Saadet, "1 koyduk; 10 aldık" dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da seçilen vekilleriyle poz verdi. "İlk grup toplantımızı genel merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Her tarafı nispet kokan bu paylaşıma, CHP'liler büyük tepki gösterdi: "Grup yapmış fotoğraf veriyor. Ne yazık ki bu fotoğraf bizim eserimiz. Sende ne 'Stratejik Derinlik' varmış" dedi. Davutoğlu, bu tepkiler üzerine paylaşımı sildi.



        PKK'NIN KASASI PATLADI
        PKK/YPG'nın Kobani sözde ekonomi sorumlusu Cudi Agit kod adlı Tuba Karakoç, MİT'in radarına girdi. Dağ kadrolarına finansal destek sağlamak üzere sık sık Irak'a gidip geldiği anlaşılan teröristin, kullandığı güzergahlar belirlendi. 2013'te terör örgütüne katılan ve Türkiye'de eylem yapmak için gönüllü kadrolarda yer alan Karakoç, Ayn İsa'da ortaya çıkınca MİT'in operasyonla etkisiz hale getirildi.

        KİRA CİNNETİ
        İstanbul Sarıyer'de bir süre önce kirasına zam yapılan Serkan Kaptan (42), ücreti birkaç gün geciktirdi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu K.G.(40), kiracısını cadde üstünde görünce kavga etti. Bıçağını çıkartan G., Kaptan'ı kasığından bıçakladı. Olay yerinde kan kaybeden kiracı, taksiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kayıplara karıştı. Ağır yaralı adamın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, K.G.'yi Beşiktaş Ortaköy'de kıskıvrak yakaladı.



            ŞİZOFREN DEHŞETİ
            Ankara Mamak'ta şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı kardeşleri Songül ve Abbas Şaşırmaz'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Songül Şaşırmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, Abbas Şaşırmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Katil zanlısı, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.



            DAYAN DAMLA
            Ankara'da lise öğrencisi Damla Doğanay (18), arkadaşlarıyla mağazaya gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak kendisine otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



            188 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 188 milyon 270 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 7 bin 779'ar, 3 bilenler 217'şer, 2 bilenler 21'er lira alacak.



                886 BİN LİRA DEVRETTİ
                5+1 BİLEN çıkmayınca 886 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 109'ar, 4+1 bilenler bin 25'er, 4 bilenler 85'er, 3+1 bilenler 51'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.

                HİÇ 'İYİ' OLMADI
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, seçimler öncesinde partilerinin baraj altında kaldığını söyleyerek milletvekilliği adaylığından çekildi. Seçim sonrası ise ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi: "Haklı çıkmanın derin üzüntüsü içindeyim. Yüzde 20 alabilecek parti yüzde 10'a ulaşamadı" dedi. Bu arada Isparta'da sonuca itiraz eden İyi Parti, bir vekil kaybetti. Sayım sonrası vekillik AK Parti'ye geçti. Osman Zabun Meclis'e girdi.

                FRANHIRSIZ
                Fransa'da ekonomik kriz patladı. Hırsızlar Louis Vuitton'un mağazasına dalıp soygun yaptı.

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                Haberler Yaşam Berrak Pınar Uluer ve Selin Helvacıoğlu İsveç Kralı Gustaf'tan diploma aldı!
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