Dina'nın ailesine acı fatura! Gabon Büyükelçiliği'nden skandal talep

Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulunan ve ölümündeki gizem hala çözülemeyen Gabonlu üniversite öğrencisi Dinabongho Ibouanga'nın Gabon'dan Türkiye'ye gelen ailesi, kızlarına ikinci kez otopsi yapılmasını talep etti.

Gabon büyükelçiliği de, bunun için 6 bin dolar talep etti. Aile bu duruma tepki gösterirken, avukat Kerim Bahadır Şeker, "Maalesef ilk günden bugüne kadar 17 yaşında bir kız çocuğunun maruz kaldığı zorbalığı aydınlatmak için elimizden geleni yapacak olsak da gerçekleştirilen bu davranış, bu umursamazlık 6 bin doların bir vatandaşından daha değerli olup olmadığına dair kafamızda soru işaretleri bırakıyor" dedi.





8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dinabongho'nun ana yolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar ise tutuklanmıştı.