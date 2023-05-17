Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.05.2023 19:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2023 19:25
    ABONE OL

    TEM Otoyolu'nda ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı

    TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak, önce bariyerlere ardından da başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 11 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TEM Otoyolu’nda can pazarı!

    Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Süleyman Ş. idaresindeki 41 ACG 48 plakalı otomobil, bölgede etkili olan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    TEM OTOYOLU'NDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ I VİDEO İZLE

    Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere ardından da aynı istikamette seyreden Jauma A.A. yönetimindeki 38 AIC 211 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, her iki otomobilde de bulunan 11 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        ABD ve BM’den Başkan Erdoğan’a tahıl teşekkürü!
        Haberler Yaşam TEM Otoyolu'nda ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı
            loading
            SON DAKİKA