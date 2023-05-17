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    • Yaşam
    • 17.05.2023 11:22
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    • 17.05.2023 12:01
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    İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

    İstanbul'da, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin, Eyüpsultan'da iki farklı araca kalaşnikof marka uzun namlulu silah taşınması, Küçükçekmece'de ve Bağcılar'da yaşanan silahlı saldırılarda 7 kişinin yaralanması olaylarına karıştığını tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı. Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 3 çelik yelek ve çalıntı araç ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

    İstanbul'da, Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

    UZUN NAMLULU SİLAH TAŞIDILAR
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da bir araçtan 2 farklı otomobile uzun namlulu silah taşındığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

    Yapılan çalışmalarda araçların, İtalya'da gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Barış Boyun ekibine ait olduğu belirlendi.

    OPERASYON BAŞLATILDI!
    Polis, aynı zamanda farklı zamanlarda Küçükçekmece'de 4 kişinin, Bağcılar'da ise 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayının da arkasında yine aynı suç çetesinin olduğunu saptadı.

        Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, adresleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        CEPHANELİK ÇIKTI
        Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 3 adet çelik yelek ve 1 adet çalıntı araç ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

            Öte yandan şüphelilerin silahlı saldırı düzenledikleri ve silah taşıdıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

            Görüntülerde siyah lüks bir otomobille başka bir araca ateş açıldığı anlar ile 3 farklı araçtan inen şüphelilerin boş bir araziye girdikleri daha sonra buradan dönüp araç değiştirerek olay yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.

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