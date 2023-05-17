İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da, Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda silah ve bir çalıntı otomobil ele geçirildi.
UZUN NAMLULU SİLAH TAŞIDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da bir araçtan 2 farklı otomobile uzun namlulu silah taşındığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda araçların, İtalya'da gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Barış Boyun ekibine ait olduğu belirlendi.
OPERASYON BAŞLATILDI!
Polis, aynı zamanda farklı zamanlarda Küçükçekmece'de 4 kişinin, Bağcılar'da ise 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayının da arkasında yine aynı suç çetesinin olduğunu saptadı.