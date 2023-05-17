İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

OPERASYON BAŞLATILDI!

Polis, aynı zamanda farklı zamanlarda Küçükçekmece'de 4 kişinin, Bağcılar'da ise 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayının da arkasında yine aynı suç çetesinin olduğunu saptadı.