Haliç’te kaza! Alev alev yandı

Kontrolden çıkan otomobil ardından da bariyerlere çarparak alev aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Kadir Uygur'a ilk müdahale kaza yerine gelen ambulansta yapıldı. Yapılan alkol testinde 1.52 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Kadir Uygur, hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören başka bir otomobilin sürücü Tahsin Kaya, "Haliç Edirne yönünde gidiyorum. Bu siyah araçtaki arkadaş, sağa sola yalpalayarak gidiyor. Bariyerlere vurdu vuracak önümde. Dörtlüleri yaktım frenledim, arkadaki araçları durdurdum. Daha fazla araç kazaya karışmasın diye çünkü vurdu vuracak. Beyaz araca vurdu daha sonra çelik halatlara vurdu. O şekilde kazaya sebebiyet verdi." dedi.