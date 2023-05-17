Yaptırdığı estetikten sonra yüzünde felç oluşan Selbi Liman hukuk mücadelesi başlattı!

Belçika'nın köklü futbol kulüplerinden RC Schaerbeek'in ilk kadın başkanı olarak adını dünyaya duyuran iş kadını Selbi Liman, estetik için doktor Murat Y.'ye başvurdu. Eski futbolcu Kenan Köse ile evli olan Liman, operasyon için Belçika'dan İstanbul'a geldi. Doktorun anlaşmalı olduğu klinikte yüz askısı, gıdı operasyonu, burun kaldırma gibi birden fazla operasyon geçirdi. Ardından da ülkesine döndü.





KASLAR ÇALIŞMIYOR

İddiaya göre; Liman'ın yüzünde hissizlik ve yanıklar oluşmaya başladı. Doktoruyla iletişime geçen iş kadını, estetik müdahaleler sonrası böyle durumların yaşanabileceği yanıtını aldı. Günler geçtikçe ağrıları

artan Liman'ın yüzünün sol tarafında çökük oluştu ve yüz kasları kullanılamaz hale geldi. Kısa süre sonra tekrar İstanbul'a gelen iş kadını, defalarca doktoruyla görüşmek istese de başarılı olamadı ve başka bir hastaneden yardım istedi.



GERİ DÖNÜŞÜ YOK

Gülümseyemeyen ve konuşamaz hale gelen Liman, başka bir operasyon geçirmek zorunda olduğunu, operasyon geçirse bile eski haline dönmesinin imkansız hale geldiğini ve bu hislerin yaşanmaya başladığı anda müdahale edilmesi gerektiğini öğrendi. Liman, doktor hatası nedeniyle geri dönülmez hasarlar aldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusu yaptı. Soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN DEMİR