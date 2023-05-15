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    • Yaşam
    • 15.05.2023 16:38
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    • 15.05.2023 16:51
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    Adana'da kan donduran olay! Boğazı kesilmiş ceset bulundu

    Adana’da kan donduran bir olay yaşandı. Yüreğir'de bir hurma bahçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kan donduran olay!

    Adana'da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

    Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 328 Sokak'taki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan birini görünce polise ihbarda bulundu.

    BOĞAZI KESİLMİŞ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ
    Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin boğazı kesilmiş ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

    KİMLİĞİ BELİRLENDİ
    Polis yaptığı incelemede cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a (37) ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

    Emrah Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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    Haberler Yaşam Adana'da kan donduran olay! Boğazı kesilmiş ceset bulundu
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