Adana'da kan donduran olay! Boğazı kesilmiş ceset bulundu

BOĞAZI KESİLMİŞ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin boğazı kesilmiş ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis yaptığı incelemede cesedin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a (37) ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Emrah Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.