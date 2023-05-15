Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.05.2023 10:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2023 10:08
    ABONE OL

    Bursa Osmangazi'de feci kaza! Servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi! Yaralılar var

    Son dakika haberleri... Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan servis otobüsünün çarptığı özel halk otobüsü, bir iş yerine girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.

    DHA
    Servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi!

    Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Tekin idaresindeki 16 S 0101 servis otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Başaran'ın kullandığı 16 YT 994 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü, yol kenarındaki lastik tamir dükkanına girdi. Kazada 2 şoför yaralandı.

    Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Başaran, 30 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Başaran ile Tekin, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    ABD ve BM’den Başkan Erdoğan’a tahıl teşekkürü!
    Haberler Yaşam Bursa Osmangazi'de feci kaza! Servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi! Yaralılar var
        loading
        SON DAKİKA