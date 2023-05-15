Bursa Osmangazi'de feci kaza! Servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi! Yaralılar var

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför Başaran, 30 dakikalık çalışma ile kurtarıldı. Başaran ile Tekin, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.