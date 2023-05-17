Cesedi hurma bahçesine atıldı! Katil arkadaşı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar Ç. ile görüştüğünü tespit etti. Hazar Ç.'nin olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. (39) ile irtibat kurduğu, ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği ortaya çıktı. İki şüphelinin daha sonra Baysal'ın cesedini aynı araçla yakındaki başka bir bahçeye götürdükleri, burada saklamak için üzerine çalı attıkları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen Hazar Ç., polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.