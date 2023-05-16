Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.05.2023 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.05.2023 06:58
    ABONE OL

    Parkta bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç öldü

    İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki İbrahim Akgül, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheliler M.A. ve A.E'yi gözaltına aldı.

    AJANSLAR
    Parkta bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç öldü

    İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında parkta çıkan kavgada 8 kez bıçaklanan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

    8 BIÇAK DARBESİ ALDI
    Dün akşam saatlerinde İnkılap Mahallesi'nde bulunan Buca Şirinyer Parkı'nda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, kişi veya kişilerce vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALI GENÇ ÖLDÜ
    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Akgül, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
    Öte yandan Akgül'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili M.A. ve A.E., isimli 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    ABD ve BM’den Başkan Erdoğan’a tahıl teşekkürü!
    Haberler Yaşam Parkta bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç öldü
        loading
        SON DAKİKA