Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Songül Çakmak'tan acı haber! Kanalda cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Songül Çakmak'ın, sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

KANALDA CESET BULUNDU

Esentepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde DSİ'ye ait sulama kanalında kadın cesedi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından kanaldan çıkarılan cesedin, Songül Çakmak'a ait olduğu belirlendi.

KAYIP İLANI VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Songül Çakmak'ın ağabeyi Ahmet Çakmak'ın, bir gün önce evden çıkan ve geri dönmeyen kardeşi için kayıp başvurusunda bulunduğu ifade edildi.