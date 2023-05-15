Bahçesini restorana çeviren Murat Öztürk: Bonyvex konseptini Orta Doğu’ya taşıyoruz

Murat Öztürk, restoran açma hayalini koronavirüs pandemisi döneminde gerçeğe dönüştürdü. Ancak yeni bir mekân açmadı, Zekeriyaköy'deki havuzlu villasının bahçesini restorana çevirdi.

'Bonyvex Villa' adıyla hizmete giren restoran, serpme kahvaltısıyla yeme içme dünyasında büyük ses getirdi. Konaklamak isteyenlerin aynı zamanda kiralayabildiği villa, doğum günü, bekarlığa veda partisi gibi özel günler için de tercih edilmeye başlandı.

MAHREMİYET ARAYIŞINDAKİ ÜNLÜLER DE TERCİH EDİYOR

Bonyvex Villa, mahremiyet arayışında olan sanat dünyasının ünlü yıldızları ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin de tercih ettiği bir yer haline geldi. "Benim evim, senin evin" sloganıyla başladığı yolculuğunda bugün beklediğinin de üstünde bir ilgiyle karşılaştığını dile getiren Murat Öztürk, şimdi bu konsepti yurt dışına taşımaya hazırlandığını açıkladı.

YURT DIŞINDAKİ İLK ŞUBELER KUVEYT VE SUUDİ ARABİSTAN'DA

Başarılı girişimci, Bonyvex Villa'nın yurt dışındaki ilk şubelerini Orta Doğu ülkelerinde hizmete açacağını söyledi: "Bizden özeli yok mottosuyla yola çıktık, tüm misafirlerimize ayrıcalıklı bir deneyim sunmayı amaçladık.

Yemeklerden manzaraya her yönüyle özel bir konsept oluşturmaya çabaladık. Ne mutlu ki bizim çok sevdiğimiz bu iş, misafirlerimizin de beğenisini kazandı. Şimdi aynı başarıyı yurt dışında da gösterme zamanı. İlk şubelerimizi Kuveyt ve Suudi Arabistan'da açmak için çalışmalara başladık. Hedefimiz Bonyvex markasını zirveye taşımak."

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