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    Hayatını kaybeden Dina'nın annesinin sözleri cinayet iddialarını güçlendirdi!

    Gabonlu Dina, üniversite okumak için Karabük’e geldi. Sır bir şekilde hayatını kaybetti! Acılı annesinin sözleri, cinayet iddialarını bir kez daha güçlendirdi: Elinin içinde, kafasında ve sırtında büyük bir darp izi var! Kızımın katilleri en ağır cezayı alsın. Türk devletine güveniyorum.

    İz peşinde

    Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, üniversite okumak için Karabük'e geldi. 26 Mart günü, sır bir şekilde hayatını kaybetti! Cansız bedeni Filyos Çayı kenarında bulunan Dina'nın ölümüyle ilgili soruşturma hız kesmedi.

    4 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun Acar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan otopside ise genç kızın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Gabonlu aile ise önceki gün Karabük'e gitti. Avukatları Kerim Bahadır Şeker ile Asayiş Şube Müdürü ve soruşturma savcısıyla bir araya geldi. Daha sonra kızının eşyalarını teslim alan anne Jessica Sandra Makemba Panga'nın gözyaşları bir an olsun dinmedi.



    'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'
    "Bugünlerde, bu saatlerde kızımın yanına 18'inci doğum günü için gelmeye söz vermiştim. Kızımın bugün canlı bir şekilde yanımda olması gerekirken, kızımın adaletinin peşinde olmaktan dolayı hiçbir şekilde iyi hissetmiyorum.

    Okumayı çok seviyordu ama okumak onun sonuna sebep oldu. Savcıdan, Dina'yı geri getiremeyecek olsak da suçlularının en ağır şekilde cezalandırılması için ellerinden geleni yapmasını istedim. Türk devletine güvenimiz sonsuz" dedi. Acılı anne, kızının elinin içinde kafasının üzerinde ve sırtında büyük bir vurma izi olduğunu da iddia etti.



    O MESAJLAR DOSYADA
    Gabon Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, Dina'nın cinayetten önce tehdit edildiğini ve cinsel istismara uğradığını söyledi. "Annesine gönderdiği mesajları, savcılığa teslim ettik. Dosyada yer alacak" dedi.

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    Haberler Yaşam Hayatını kaybeden Dina'nın annesinin sözleri cinayet iddialarını güçlendirdi!
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