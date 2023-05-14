Hayatını kaybeden Dina'nın annesinin sözleri cinayet iddialarını güçlendirdi!





'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'

"Bugünlerde, bu saatlerde kızımın yanına 18'inci doğum günü için gelmeye söz vermiştim. Kızımın bugün canlı bir şekilde yanımda olması gerekirken, kızımın adaletinin peşinde olmaktan dolayı hiçbir şekilde iyi hissetmiyorum.

Okumayı çok seviyordu ama okumak onun sonuna sebep oldu. Savcıdan, Dina'yı geri getiremeyecek olsak da suçlularının en ağır şekilde cezalandırılması için ellerinden geleni yapmasını istedim. Türk devletine güvenimiz sonsuz" dedi. Acılı anne, kızının elinin içinde kafasının üzerinde ve sırtında büyük bir vurma izi olduğunu da iddia etti.