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    Anneler Günü'nde en duygulu haber: Böbrek hastası Rabia öğretmene annesi ikinci kez hayat verdi!

    Böbrek hastası Rabia öğretmene annesi ikinci kez hayat verdi. Genç kızın okuma azmi, herkese örnek gösterildi. Öğretmen adayı Rabia Altuntaş, “Çocukken hep okula gideceğim, arkadaşlarımın olacağı günlerin hayalini kuruyordum. Annemin böbreği ile yeni bir hayata başladım. Hayallerim gerçek oldu” dedi.

    Ana yüreği

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Rabia Altuntaş'ın (22) hayat hikayesi, ağlattı. Ş.Urfa'da yaşayan Aylin-Ali Altuntaş çifti, kızları Rabia'nın 5 yaşındayken idrarından kan geldiğini öğrenince şok yaşadı. Hemen Diyarbakır'da hastaneye kaldırılan Rabia'nın böbreklerinin iflas ettiği ortaya çıktı.

    Üç aylık tedaviden sonuç alamayan Altuntaş Ailesi, diyalize mahkum olan kızları için Tekirdağ'a taşındı. Bu arada okula gidemeyen Rabia, hayata tutunmaya çalıştı. Bir yandan diyalize girdi, geç de olsa okula başladı. İlkokul, lise derken, üniversiteyi kazandı. Ancak bu kez kalbinde de sorun çıktı. Kızına böbreğini vermek isteyen Aylin Altuntaş'ın kilosu nedeniyle tansiyonu kontrol altına alınamadı.

    Günden güne eriyen Rabia'ya İstanbul'da özel bir hastanede kalp ameliyatı yapıldı. Bu arada kilo veren Aylin Altuntaş'ın da tansiyonu normal seyretmeye başladı. Ardından hemen karar alındı. Annesinin böbreğini alan Rabia, yeniden hayata sarıldı.
    Gül KİREKLO

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    Haberler Yaşam Anneler Günü'nde en duygulu haber: Böbrek hastası Rabia öğretmene annesi ikinci kez hayat verdi!
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