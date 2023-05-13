Noter çıkışı büyük şok! Hem dolandırıldı hem saldırıya uğradı hem de aracından oldu

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Mehmet Selim Şahin (38), eşinin sağlık sorunları nedeniyle 600 bin lira değerindeki aracını 10 Şubat'ta internet üzerinden 560 bin liradan satılığa çıkardı. 15 Şubat'ta Başakşehir'de yaşadıklarını söyleyen Adem Varlı, Özkan Sabırlı ve adını bilmediği bir kişi tarafından cep telefonu ile arandı. Aracı almak istediklerini belirten 3 kişi, Şahin ile bir araya geldi.





ZORLA İNDİRİLDİ

Satış öncesinde 40 bin lira kapora verdikten sonra Şahin, satış işlemleri için notere gitti. Satışın gerçekleşmesinin ardından 3 kişi, kalan 510 bin lirayı banka hesabı üzerinden araç sahibine gönderdiklerini belirtti. Paranın hesabına yatmadığını gören Mehmet Şahin, aracına bindi ancak kısa süre sonra bıçaklı saldırıya uğradı. Aracından zorla indirilen talihsiz adam, karakola gitti. Ardından suç duyurusunda bulundu. Hem dolandırılan hem saldırıya uğrayan hem de aracından olan Şahin, şahısların yakalanmasını istedi.