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    • Yaşam
    • 16.05.2023 10:51
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    • 16.05.2023 11:54
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    Meteoroloji’den çifte alarm: Toz taşınımı ve gök gürültülü sağanak kapıda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı öngörülüyor. 16 Mayıs Salı günü son dakika hava durumu tahmini…

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den çifte alarm: Toz taşınımı ve gök gürültülü sağanak kapıda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurt genelinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor. Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin ise öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



    Hava sıcaklığının ise yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

    Meteoroloji, Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusuna dikkat çekti.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU:

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.



        BURSA °C, 32°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

        EDİRNE °C, 29°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli



        İSTANBUL °C, 26°C
        Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

        SAKARYA °C, 30°C
        Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DENİZLİ °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İZMİR °C, 31°C
            Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı



            AKDENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batısının gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu

            HATAY °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            K.MARAŞ °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu



            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 30°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


                KONYA °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİVAS °C, 22°C
                Parçalı ve az bulutlu



                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DÜZCE °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KASTAMONU °C, 25°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ZONGULDAK °C, 22°C
                Parçalı ve az bulutlu



                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SAMSUN °C, 20°C
                Parçalı ve az bulutlu

                TOKAT °C, 25°C
                Parçalı ve az bulutlu

                TRABZON °C, 18°C
                Parçalı ve az bulutlu



                    DOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                    ERZURUM °C, 17°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    IĞDIR °C, 25°C
                    Parçalı ve çok bulutlu

                    MALATYA °C, 24°C
                    Parçalı ve az bulutlu

                    VAN °C, 17°C
                    Parçalı ve çok bulutlu


                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                    DİYARBAKIR °C, 27°C
                    Az bulutlu

                    GAZİANTEP °C, 29°C
                    Az bulutlu


                    SİİRT °C, 27°C
                    Az bulutlu

                    ŞANLIURFA °C, 29°C
                    Az bulutlu

                    DENİZLERDE HAVA
                    Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



                        KARADENİZ
                        Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, doğusu yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

                        MARMARA
                        Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı ile zamanla geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

                        EGE
                        Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



                        AKDENİZ
                        Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

                        VAN GÖLÜ
                        Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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                        Haberler Yaşam Meteoroloji’den çifte alarm: Toz taşınımı ve gök gürültülü sağanak kapıda
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