Meteoroloji’den çifte alarm: Toz taşınımı ve gök gürültülü sağanak kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurt genelinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor. Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin ise öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ise yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusuna dikkat çekti.