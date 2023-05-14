14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan seçim için birçok detay merak ediliyor. Pusulaların geçersiz olmaması için dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik. Peki, 2023 seçim yasakları neler? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte detaylar...
KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?
Yurtiçi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Bunların 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi seçmen. 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.