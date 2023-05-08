Antalya'da evlat vahşetinde gelişme! Annesini öldürüp cesedi elbise dolabına koydu: İfadesi kan dondurdu!

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI EVDE 1 GÜN GEÇİRDİ

Tartışmaların olay günü daha da arttığını anlatan Süleyman Sevinç, şunları söyledi: "En son 2 Mayıs günü gece 00.30-01:30 sıralarında annem Fatma Sevinç ile ikamette bulunduğumuz sırada yine bu sebeplerden ötürü tartışmaya başladık. Annem ayrıldığım eşime sürekli bel altı kelimeler söylemeye başladı. Bu sırada benim yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben 'ya sen ya ben' diyerek bıçağı salladı. Ben tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra ben o an şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye ile örttüm. Daha sonra yerleri temizledim. Olayda kullanılan bıçağı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. O gece evde kaldım. Sabah olduğunda telefon ile araç kiralama şirketini arayarak bir araç kiraladım. Kiralama şirketi aracı ikametimin önüne 2 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında getirdi. Aracın anahtarını dışarı çıkarak aldım. Daha sonra bu araç ile Antalya'ya doğru yola çıktım. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum."