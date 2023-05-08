Antalya'da evlat vahşetinde gelişme! Annesini öldürüp cesedi elbise dolabına koydu: İfadesi kan dondurdu!

Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma Sevinç'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs'ta gelen polis, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma Sevinç'in çarşafa sarılı cansız bedenini buldu.
Yapılan ilk incelemede, Sevinç'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, komşuların birkaç gün önce Fatma Sevinç ile oğlu Süleyman Sevinç'in tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen Süleyman Sevinç, polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.
ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ: YAKALANDI
Cinayet şüphelisi Süleyman Sevinç, dün saat 15.00 sıralarında Antalya Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu. Kimlik sorgusu yapılmak istenen Süleyman Sevinç, kimliğinin üzerinde olmadığını ifade ederek, kardeşi Ü.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan Sevinç, annesini öldürdüğünü de itiraf etti ve gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Alanya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.