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    • Yaşam
    • 08.05.2023 23:19
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    • 08.05.2023 23:45
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    Zigana Tüneli'nde gülümseten diyalog: "Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim çıkana kadar acıktım"

    Dünyanın en uzun 3. tüneli olan Zigana Tüneli, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Tüneli kullanan bir vatandaş sosyal medya hesabından çektiği görüntüye daha önce bölge insanının popüler olmuş şiveli bir paylaşımından ses ekledi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni aldı.

    takvim.com.tr
    Zigana Tüneli’nde gülümseten diyalog

    3 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı törenle Yeni Zigana Tüneli açıldı. Açılan tünel sayesinde yaklaşık 1,5 saat süren Gümüşhane-Trabzon arası 30 dakikaya kadar düştü.

    ZİGANA TÜNELİ'NDE GÜLÜMSETEN DİYALOG I VİDEO İZLE

    TÜNELDEN GEÇENLER BOL BOL PAYLAŞIM YAPIYOR
    Bölge için büyük önem arz eden tünel halk tarafından sevinçle karşılandı. Bölgedeki ticareti ve turizmi etkileyecek tünelden geçenler bol bol paylaşım yapıyor. Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni kullanan bir vatandaşın paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu. Çektiği görüntüye daha önce bölge insanının popüler olmuş şiveli bir paylaşımından ses ekleyen sosyal medya kullanıcısının paylaşımı binlerce beğeni aldı.

    "YAPANA HELAL OLSUN"
    Videoyu izleyenler hem Zigana Tüneli'ni tanıdı hem de kayıtta geçen, "Gittik Zigana'ya, girdik bir deliğe, git git bitmiyor. Adam Ankara'dan uçağa bindi Trabzon'a indi biz hala deliğin içinde gidiyoruz. Dedim herhalde bu deliğin sonu yok. Tansiyonum düştü az daha panik atak olacaktım. İçi de cıvıl cıvıl rengarenk. Yapana helal olsun kardeşim. Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim, çıkana kadar acıktım." sözleriyle gülümsetti.

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    Haberler Yaşam Zigana Tüneli'nde gülümseten diyalog: "Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim çıkana kadar acıktım"
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