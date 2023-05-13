Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan hafriyat kamyonu alev aldı. Alev topuna dönen kamyon, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Alanya ile Gazipaşa ilçesi arasında bulunan Harçvel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Abdülkerim B. idaresindeki 33 LF 181 plakalı hafriyat kamyonun sağ ön lastiği patladı. Sürücü Abdülkerim B. kamyonu güvenli şekilde yolunda dışına park edip araçtan indi.







KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bu sırada kamyonun sağ tekerleğin bulunduğu kısımda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa ve Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale geldi. Karayolunun Alanya – Gazipaşa istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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