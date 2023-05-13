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    • Yaşam
    • 14.05.2023 05:16
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    • 14.05.2023 05:16
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    Kocaelin'de üst geçidin demirine çarpan otomobil ikiye bölündü! Sürücü ağır yaralı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçidin demir ayağına çarptı. Çarpma sonucu otomobil ikiye bölünürken, sürücü ağır yaralandı.

    Otomobil ikiye bölündü!

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçidin demir ayağına çarpıp ikiye bölündü. Kazada sürücü Fatih Emiral, ağır yaralandı.



    Kaza, saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Emiral yönetimindeki 41 AFR 384 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.



    Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Fatih Emiral ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih Emiral, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Kocaelin'de üst geçidin demirine çarpan otomobil ikiye bölündü! Sürücü ağır yaralı
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