Seçime saatler kala otobüslerle yola çıktılar: Afetzedeler oy kullanmak için şehirlerine dönüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden Kırıkkale'ye gelen afetzedeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında misafir edildi. Yaklaşık 500 afetzede, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde oy vermek için valilik tarafından ayarlanan otobüslerle memleketlerine gitti. Özel araçlarla da 740 afetzedenin memleketlerine gittiği öğrenildi. Yol masrafları ise AFAD tarafından karşılandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 afetzede vatandaşın oy kullanması için memleketlerine uğurladıklarını belirterek, deprem bölgesindeki şehirlerden de Kırıkkale'ye geri dönmek isteyenlerin de AFAD'a başvurmaları gerektiğini söyledi.