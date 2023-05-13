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    • Yaşam
    • 14.05.2023 02:27
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    • 14.05.2023 02:27
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    Sakarya'da alevler geceyi aydınlattı! İki katlı ahşap evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu

    Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 01.10'da meydana gelen yangın sonucu ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, altında bulunan atölyede maddi hasar meydana geldi.

    İHA
    Sakarya’da alevler geceyi aydınlattı

    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Adeta geceyi aydınlatan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, altında bulunan koltuk döşeme atölyesinde ise maddi hasar oluştu.

    Yangın, gece saat 01.10 sıralarında Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap evin çatısında meydana geldi. Altında koltuk ve sandalye döşeme, tamir atölyesi bulunan ahşap evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı.

    İlçe merkezinin birçok noktasından görülen alev ve dumanlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahallelinin sokağa döküldüğü bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, altında bulunan atölyede ise maddi hasar meydana geldi. Olay ile alakalı inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da alevler geceyi aydınlattı! İki katlı ahşap evde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu
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