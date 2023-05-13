A Haber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer'e ve oğluna bıçaklı saldırı



Umut Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren ve kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

GAZETECİLER CEMİYETİ OLAYI KINADI

Olayı kınayan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, "Cemiyetimizin yönetim kurulu üyelerinden, A Haber Bölge Müdürü Hakan Süer'e bugün yapılan çirkin saldırı esnasında yanında bulunan oğlu Umut Süer bıçaklı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Yaşanan olayın da takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, evladımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

