Ormanda kaybolan vatandaş 14 gün sonra sığındığı köyde bulundu!

Ekipler tarafından kontrolleri yapılan Alıcı, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Alıcı'nın 14 gün boyunca ormanda bulduğu bitki ve otları yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

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