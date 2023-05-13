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    • Yaşam
    • 13.05.2023 22:34
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    • 13.05.2023 22:34
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    Eminönü'nde otomobil tramvay hattında bariyerlere takıldı! Şoför şoka girdi...

    İstanbul Eminönü'nde kontrolden çıkarak tramvay yolundaki bariyerlerde asılı kalan otomobil, vatman tarafından vatandaşların da yardımıyla kara yoluna alındı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

    AA
    Otomobil tramvay hattında takıldı! Şoför şoka girdi

    Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Gülhane İstasyonu yakınında 34 EZP 040 plakalı otomobil, yabancı uyruklu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek, bariyerlerde asılı kaldı.


    VATMAN DİREKSİYONA GEÇİP OTOMOBİLİ ÇIKARDI
    Kaza sonrası şoför şoka girerken, tramvaydan inip otomobilin sürücü koltuğuna geçen vatman, vatandaşların da yardımıyla otomobili tramvay yolundan çıkardı.

    Yaşanan kaza nedeniyle Kabataş yönünde bir süre aksayan tramvay seferleri, aracın kara yoluna alınmasının ardından yeniden başladı.
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    Haberler Yaşam Eminönü'nde otomobil tramvay hattında bariyerlere takıldı! Şoför şoka girdi...
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