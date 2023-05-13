Eminönü'nde otomobil tramvay hattında bariyerlere takıldı! Şoför şoka girdi...

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Gülhane İstasyonu yakınında 34 EZP 040 plakalı otomobil, yabancı uyruklu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek, bariyerlerde asılı kaldı.
VATMAN DİREKSİYONA GEÇİP OTOMOBİLİ ÇIKARDI
Kaza sonrası şoför şoka girerken, tramvaydan inip otomobilin sürücü koltuğuna geçen vatman, vatandaşların da yardımıyla otomobili tramvay yolundan çıkardı.
Yaşanan kaza nedeniyle Kabataş yönünde bir süre aksayan tramvay seferleri, aracın kara yoluna alınmasının ardından yeniden başladı.