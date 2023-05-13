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    • Yaşam
    • 13.05.2023 18:24
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    • 13.05.2023 18:24
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    Okul gezisi can aldı: 2'si öğrenci 4 kişi boğuldu

    Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde lise öğrencilerinin yıl sonu pikniğinde gölete düşen 2'si öğrenci, 4 kişi boğuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Okul gezisi can aldı: 2’si öğrenci 4 kişi boğuldu

    Hocalar ilçesindeki Hocalar Lisesi'nin öğrencileri, okulun düzenlediği etkinlikte Akdağ Tabiat Parkı'ndaki Kocayayla'ya pikniğe gitti. 16 öğrenci, öğretmenleri ve servis sürücüsünün yer aldığı etkinlikte öğrencilerden 1'i göletteki köprüde fotoğraf çektirirken suya düştü.

    Beraberindeki arkadaşı da onu kurtarmak için gölete girdi. Öğrencileri kurtarmak için servis sürücüsü ile bölgeye pikniğe gelen başka bir kişi de suya atladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göletteki aramasında öğrenciler Mehmet Küçükoğlu ve Halil Erkan ile servis sürücüsü Ramazan Aydın ve Konya'dan gölete pikniğe gelen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Cenazeler, Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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