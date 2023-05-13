Okul gezisi can aldı: 2’si öğrenci 4 kişi boğuldu

Hocalar ilçesindeki Hocalar Lisesi'nin öğrencileri, okulun düzenlediği etkinlikte Akdağ Tabiat Parkı'ndaki Kocayayla'ya pikniğe gitti. 16 öğrenci, öğretmenleri ve servis sürücüsünün yer aldığı etkinlikte öğrencilerden 1'i göletteki köprüde fotoğraf çektirirken suya düştü.

Beraberindeki arkadaşı da onu kurtarmak için gölete girdi. Öğrencileri kurtarmak için servis sürücüsü ile bölgeye pikniğe gelen başka bir kişi de suya atladı.