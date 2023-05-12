Son dakika! Kızılay Başkanı KEREM KINIK neden istifa etti? KEREM KINIK kimdir, kaç yaşında, nereli?

KEREM KINIK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.

Gelen son dakika bilgisiyle Kerem Kınık'ın istifa ettiği ve Kızılay Genel Kurulu'na tekrar aday olmayacağı belirtildi.