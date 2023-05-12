Son dakika! Kızılay Başkanı KEREM KINIK neden istifa etti? KEREM KINIK kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kerem Kınık'ın istifa etmesinin ardından birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Peki, Kerem Kınık neden istifa etti? İşte detaylar...
KEREM KINIK NEDEN İSTİFA ETTİ?
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.
Gelen son dakika bilgisiyle Kerem Kınık'ın istifa ettiği ve Kızılay Genel Kurulu'na tekrar aday olmayacağı belirtildi.
KEREM KINIK KİMDİR?
Kerem Kınık, 1970 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamını İstanbul'da geçirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.