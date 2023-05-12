Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.05.2023 15:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 15:39
    ABONE OL

    Son dakika! Kızılay Başkanı KEREM KINIK neden istifa etti? KEREM KINIK kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık'ın Kızılay Genel Kurulu'nda tekrar aday olmayacağı öğrenildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kızılay Başkanı kimdir ve Kerem Kınık neden istifa etti soruları yer alıyor. Kınık'ın istifasının ardından konu hakkında arştırmalar hızlandı. Peki, Kerem Kınık neden istifa etti? Kerem Kınık istifa mı etti? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kerem Kınık neden istifa etti?

    Kerem Kınık'ın istifa etmesinin ardından birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Peki, Kerem Kınık neden istifa etti? İşte detaylar...

    KEREM KINIK NEDEN İSTİFA ETTİ?

    Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi" demişti.

    Gelen son dakika bilgisiyle Kerem Kınık'ın istifa ettiği ve Kızılay Genel Kurulu'na tekrar aday olmayacağı belirtildi.

    KEREM KINIK KİMDİR?

    Kerem Kınık, 1970 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamını İstanbul'da geçirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

        Kerem Kınık üniversite yıllarından başlayarak, çeşitli organizasyonlarda insani yardım için gönüllü oldu. Kosova Savaşı ve Marmara Depremi sırasında gönüllü hekim olarak çalıştı.

        Kınık amatör olarak Türk halk müziği enstrümanları çalmakta ve besteler yapmaktadır. İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir. Kınık üç çocuk babasıdır.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Yaşam Son dakika! Kızılay Başkanı KEREM KINIK neden istifa etti? KEREM KINIK kimdir, kaç yaşında, nereli?
            loading
            SON DAKİKA