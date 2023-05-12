7 bölge için alarm verildi! O saatlerde dışarı çıkmayın! Bu hafta sonu yağmur var mı? 12,13,14 Mayıs HAVA DURUMU raporu...
Güncel hava durumu için araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında bu hafta sonu yağmur var mı sorusu yer alıyor. MGM tarafından 13 kent için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklıkların ise İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, 12, 13, 14 Mayıs hava durumu nasıl? Bu hafta sonu yağmur var mı? İşte detaylar...
MGM tarafından 13 il için sarı kodlu uyarı yapılarak kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Peki, 12,13,14 Mayıs hava durumu nasıl olacak? İşte MGM güncel hava durumu raporu...
12 MAYIS CUMA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
13 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji 13 il için 'sarı' kodlu uyarıı yayınladı. Sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Uyarı yapılan iller ise Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Elazığ,Isparta, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Sivas, Tunceli ve Uşak.