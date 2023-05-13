İzmir'de sokak ortasında infaz: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ersin Kılıç (26), hayatını kaybetti.
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
Saat 00.00 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi 278/5 Sokak'ta Ersin Kılıç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Kılıç, başına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
YARALI KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kılıç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.