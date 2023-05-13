Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.05.2023 06:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 06:20
    ABONE OL

    İzmir'de sokak ortasında infaz: 1 ölü

    İzmir'in Buca ilçesinde sokak ortasından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Ersin Kılıç, yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    AJANSLAR
    Sokak ortasında infaz: 1 ölü

    İzmir'in Buca ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ersin Kılıç (26), hayatını kaybetti.

    KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
    Saat 00.00 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi 278/5 Sokak'ta Ersin Kılıç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Kılıç, başına isabet eden mermiyle kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

    YARALI KURTARILAMADI
    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kılıç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Yaşam İzmir'de sokak ortasında infaz: 1 ölü
            loading
            SON DAKİKA