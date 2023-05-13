İzmir'de sokak ortasında infaz: 1 ölü

YARALI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kılıç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.