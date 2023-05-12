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    • Yaşam
    • 12.05.2023 10:06
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    • 12.05.2023 10:06
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    Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak yağış kapıda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak yağış kapıda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelerde ülke genelinin parçalı ve çok bulutu olacağı öngörülüyor.

    Meteoroloji tahminine göre yağışların; Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



    METEOROLOJİ'DEN UYARI!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

    Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 kilometre/saat) kuvvetli esmesi beklenirken, Hava sıcaklıklarının yurdun İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

        TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

        MARMARA



        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Balıkesir çevreleri aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 19°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA °C, 14°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE



        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ


        Parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        K.MARAŞ °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU


            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Konya, Sivas, Kayseri çevreleri ile Ankara' nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ANKARA °C, 22°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 22°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 10°C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE 11°C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU 7°C, 16°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 10°C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU



            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Tunceli, Elazığ çevreleri kuvvetli olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 18°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 28°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 23°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 21°C

            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU



                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevreleri kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 26°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 26°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 27°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 30°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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