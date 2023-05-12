Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelerde ülke genelinin parçalı ve çok bulutu olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji tahminine göre yağışların; Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12.05.2023 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 kilometre/saat) kuvvetli esmesi beklenirken, Hava sıcaklıklarının yurdun İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.