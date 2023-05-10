Togg’a yoğun ilgi! Gençler hayran kaldı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL'yi ziyaret etti. Togg'a yoğun ilgi gösteren öğrenciler, yerli ve milli otomobil ile gurur duyduklarını ifade ettiler.
Aynı zamanda Togg, öğrenciler kadar okulda görev yapan öğretmenleri de heyecanlandırdı. Togg'un koltuğuna geçerek yerli ve milli akıllı cihazı yakından inceleyen öğretmenler tam puan verdi.
MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ
Okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Bilgin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Togg'umuzla, yüksek hızlı trenimizle, Kızılelma'mızla, TCG Anadolu'muzla, silahlı insansız hava araçlarımızla milletimizin emrindeyiz" dedi.