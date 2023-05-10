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    • Yaşam
    • 10.05.2023 10:34
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    • 10.05.2023 10:35
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    Togg’a yoğun ilgi! Gençler hayran kaldı

    Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye hizmet aracı Togg'u öğrencilerle buluşturdu.Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG’u büyük bir coşkuyla karşılayan öğrenciler, son teknoloji ile donatılmış akıllı cihaza hayran kalarak, fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Togg’a yoğun ilgi! Gençler hayran kaldı

    Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL'yi ziyaret etti. Togg'a yoğun ilgi gösteren öğrenciler, yerli ve milli otomobil ile gurur duyduklarını ifade ettiler.

    Aynı zamanda Togg, öğrenciler kadar okulda görev yapan öğretmenleri de heyecanlandırdı. Togg'un koltuğuna geçerek yerli ve milli akıllı cihazı yakından inceleyen öğretmenler tam puan verdi.


    MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ
    Okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Bilgin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Togg'umuzla, yüksek hızlı trenimizle, Kızılelma'mızla, TCG Anadolu'muzla, silahlı insansız hava araçlarımızla milletimizin emrindeyiz" dedi.
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        Togg Araç Finansmanı
        Haberler Yaşam Togg’a yoğun ilgi! Gençler hayran kaldı
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