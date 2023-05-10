Togg’a yoğun ilgi! Gençler hayran kaldı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL'yi ziyaret etti. Togg'a yoğun ilgi gösteren öğrenciler, yerli ve milli otomobil ile gurur duyduklarını ifade ettiler.