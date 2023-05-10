Ankara’da başörtülü kadına saldırı! "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden"

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırması kameralara yansıdı.
ANKARA'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI | VİDEO İZLE
TAYYİP SİZE FAZLA YÜZ VERDİ DEFOLUN BU ÜLKEDEN
İki kadın, bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Kadınların, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" dediği öne sürüldü.
Kavga çevredekilerin araya girmesiyle zorlukla yatıştırıldı. Araya girenler kadınları ayırmakta güçlük çekti.
Şikayet üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı tepki gösterdi.