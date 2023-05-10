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    • Yaşam
    • 10.05.2023 17:03
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    • 10.05.2023 17:03
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    Ankara’da başörtülü kadına saldırı! "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden"

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırması kameralara yansıdı. Başörtülü kadına yönelik, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" ifadelerini kullanan saldırganlar, kadının başörtüsünü de çıkardı.

    takvim.com.tr
    Ankara’da başörtülü kadına saldırı!

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırması kameralara yansıdı.

    ANKARA'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI | VİDEO İZLE

    TAYYİP SİZE FAZLA YÜZ VERDİ DEFOLUN BU ÜLKEDEN
    İki kadın, bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Kadınların, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" dediği öne sürüldü.

    Kavga çevredekilerin araya girmesiyle zorlukla yatıştırıldı. Araya girenler kadınları ayırmakta güçlük çekti.

    Şikayet üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

    GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
    Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı tepki gösterdi.

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    Haberler Yaşam Ankara’da başörtülü kadına saldırı! "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden"
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