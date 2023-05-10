Ankara’da başörtülü kadına saldırı! "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden"

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına saldırması kameralara yansıdı.

ANKARA'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI | VİDEO İZLE



TAYYİP SİZE FAZLA YÜZ VERDİ DEFOLUN BU ÜLKEDEN

İki kadın, bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Kadınların, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" dediği öne sürüldü.

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle zorlukla yatıştırıldı. Araya girenler kadınları ayırmakta güçlük çekti.

Şikayet üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı tepki gösterdi.