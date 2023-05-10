Bomba itiraf: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında gelişme!

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü saldırıda bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık yargılanmaya başlandı. Davada, sanık Ammar Carkes savunmasında şunları anlattı: Haberlerde patlama olayı çıktı. Şebeke olmadığı için kimin yaptığını görmedim. Sonra Ahlam'ın fotoğrafını gördüm Khalil'e gönderdim 'Bu kız mı' diye sordum. 'Bu kız o elinden ne gelirse ondan kurtul' dedi.
'VAY'TON!
Kralı 3. Cahrles, Westminster Abbey'de yapılan taç giyme törenine, 4 kilo saf altından yapılan fayton ile gitti. Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatının 60. yıl dönümü anısına yapılan fayton, 6 Windsor Gri Atı tarafından çekildi. Son derece konforsuz olan ama gösteriş konusunda rakipsizliğiyle bilinen fayton İngiliz vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.
GÖNLÜ PARAMPARÇA
ABD'li milyarder Charles Koch'un kızı Elizabeth Koch, açıklamalarıyla şaşırttı. Yönettiği şirketlerin değeri 1 trilyon dolar olan, serveti ise 66 milyar doları bulan Koch'un kızı Elizabeth, 15 milyon dolarlık bir malikanede doğduğunu anlattı. "Küçüklüğümde ilk hatırladığım kelime petrol ve türevleri. Tanıdığım herkes zengindi. Kimse çok mutlu değildi. Paranın büyük bir güç olduğunu biliyorum. Ancak ne kadar çok paran varsa o kadar mutlu olursun gibi yaklaşımların doğru olmadığını en iyi bilen kişiyim" ifadesini kullandı.