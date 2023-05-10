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    Bomba itiraf: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında gelişme!

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü saldırıda Sanık Carkes’in bombacı olduğunu söylediği Albashır, savunma yapmadı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mayıs tarihli gazete haberleri...

    Bomba itiraf

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü saldırıda bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık yargılanmaya başlandı. Davada, sanık Ammar Carkes savunmasında şunları anlattı: Haberlerde patlama olayı çıktı. Şebeke olmadığı için kimin yaptığını görmedim. Sonra Ahlam'ın fotoğrafını gördüm Khalil'e gönderdim 'Bu kız mı' diye sordum. 'Bu kız o elinden ne gelirse ondan kurtul' dedi.

    'VAY'TON!
    Kralı 3. Cahrles, Westminster Abbey'de yapılan taç giyme törenine, 4 kilo saf altından yapılan fayton ile gitti. Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatının 60. yıl dönümü anısına yapılan fayton, 6 Windsor Gri Atı tarafından çekildi. Son derece konforsuz olan ama gösteriş konusunda rakipsizliğiyle bilinen fayton İngiliz vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.



    GÖNLÜ PARAMPARÇA
    ABD'li milyarder Charles Koch'un kızı Elizabeth Koch, açıklamalarıyla şaşırttı. Yönettiği şirketlerin değeri 1 trilyon dolar olan, serveti ise 66 milyar doları bulan Koch'un kızı Elizabeth, 15 milyon dolarlık bir malikanede doğduğunu anlattı. "Küçüklüğümde ilk hatırladığım kelime petrol ve türevleri. Tanıdığım herkes zengindi. Kimse çok mutlu değildi. Paranın büyük bir güç olduğunu biliyorum. Ancak ne kadar çok paran varsa o kadar mutlu olursun gibi yaklaşımların doğru olmadığını en iyi bilen kişiyim" ifadesini kullandı.



        HER ŞEY DAHİL
        Meksika Adhara Perez Sanchez, zekasıyla bilim insanlarını solladı! 162 IQ ile Albert Einstein ve Stephen Hawking'i geride bıraktı. İlkokulu beş, liseyi altı yaşında tamamladı. Daha 11 yaşında mühendislik alanında yüksek lisansa başladı. Anne Nayeli Sanchez, kızının otizmli olması nedeniyle okulda zorbalığa uğradığını açıkladı. Adhara, ileride NASA'da çalışmak ve astronot olmak istiyor.



        BAL AYISI
        Giresun'da ormanda bulunan 3 yavru ayı Bursa'daki barınakta koruma altına alındı. Ziver, Hurşit ve Şekerpare adı verilen ayıların muayenelerinin ardından beslenmesine başlandı. Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, yavruların laktozsuz süt, bal, vitamin tozu ve meyve püreli bir karışım yapılıp, günde 6 kez beslendiğini açıkladı. "Yavrularımız 4 kilo ağırlığında. Belli dönem sonra katı gıda vermeye başlayacağız" ifadesini kullandı.



        HIZLI ÇIKTI
        Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık sevgilisi iki çocuğunun babası Gerard Pique'de ayrıldı. İspanya'dan Miami'ye taşındı. Önce Tom Cruise'la yakınlaştı. Önceki gün de F1 pilotu Lewis Hamilton'la Miami'de bir restoranda yemek yerken yakalandı. ABD medyası ikilinin birbirinden çok etkilendiğini yazdı. Shakira 46, Hamilton ise 38 yaşında!



        ÖNCE TEKLİF SONRA BIÇAK
        İstanbul Esenler'deki 5 katlı binanın çatı katında yaşayan mobilyacı Z.T (57), uzun süredir birlikte kaldığı Hanife Burma'ya (44) evlilik teklif etti. Ancak Burma, reddetti. Bunun üzerine Tokmak, sinirlendi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla sevgilisinin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Cinayet sonrası karakola giden katil, sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı, tutuklandı.



            CELLADINI BÜYÜTTÜ
            Adana ceyhan'daki bir apartmanda 2 çocuk annesi Derya Şengül'ün (43) 3 kurşunla öldürüldüğü tespit edildi. Katilin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni Ö.Ş. (28) olduğu belirlendi. Ö.Ş'nin Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'Anne' diye hitap ettiği, ancak son dönemlerde Ö.Ş.'nin uyuşturucu kullandığı için yengesiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Kaçan şüpheli, her yerde aranıyor. (Ziya RAMOĞLU)



            EN BABA DRAM
            Sakarya'da emekli polis Tuncay Gülenç (55), evinin önünde tartıştığı sevgilisi Emine Ercandoğdu'yu (38) silahla vurarak katletti. Daha sonra ise geçen yıl intihar eden oğlu Gökmen Gülenç'in mezarı başında, silahla kendini vurarak intihar etti. Jandarma, olaylarla ilişkin soruşturma başlattı.

            23 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 23 milyon 599 bin lira devretti. 5 bilenler 67 bin 612'şer, 4 bilenler bin 148'er, 3 bilenler 57'şer, 2 bilenler 6'şar lira ikramiye alacak.

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            Haberler Yaşam Bomba itiraf: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında gelişme!
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