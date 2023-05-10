Bomba itiraf: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında gelişme!

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ABD'li milyarder Charles Koch'un kızı Elizabeth Koch, açıklamalarıyla şaşırttı. Yönettiği şirketlerin değeri 1 trilyon dolar olan, serveti ise 66 milyar doları bulan Koch'un kızı Elizabeth, 15 milyon dolarlık bir malikanede doğduğunu anlattı. "Küçüklüğümde ilk hatırladığım kelime petrol ve türevleri. Tanıdığım herkes zengindi. Kimse çok mutlu değildi. Paranın büyük bir güç olduğunu biliyorum. Ancak ne kadar çok paran varsa o kadar mutlu olursun gibi yaklaşımların doğru olmadığını en iyi bilen kişiyim" ifadesini kullandı.