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    • Yaşam
    • 09.05.2023 09:43
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    • 09.05.2023 09:44
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    Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış kapıda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs Salı günü hava tahmini raporunu yayımladı. Meteoroloji raporuna göre; yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gök gürültülü sağanak yağış kapıda!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun genelini parçalı ve çok bulutlu Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    Güncel Meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    SAKARYA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyon ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 24°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    MUĞLA °C, 25°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        K.MARAŞ °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin (Sivas haric) yerel olomak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Malatya hariç bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            IĞDIR °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 23°C
            Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİİRT °C, 24°C
            Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DENİZLERDE HAVA
            Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 m ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            EGE
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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