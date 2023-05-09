Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun genelini parçalı ve çok bulutlu Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyon ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu