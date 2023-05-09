Evlilik teklifine 'Hayır' dedi canından oldu! Bir kadın cinayeti daha

Esenler'de 44 yaşındaki Hanife Burma, Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki dairede boğazı kesilerek öldürüldü.





Olay, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 57 yaşındaki Zekeriya Tokmak ile uzun süredir birlikte yaşadığı Hanife Burma arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.