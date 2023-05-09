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    Ha'yat'ı yalan: Moris Algazi'den yat almak isteyen müşterilere 50 milyon dolarlık şok!

    İşadamı Moris Algazi, yat almak isteyen müşterileri ve bankaları 50 milyon dolar dolandırdı. Firar eden Algazi’nin Garanti Finansal Kiralama’yı da 7 milyon euro (150 milyon TL) çarptığı ortaya çıktı.

    Atakan Irmak
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    HAYATI YALAN!

    İtalya'da dünyaca ünlü lüks yat üreticisi Azimut'un bir dönem Türkiye distribütörlüğünü yapan iş adamı Moris Algazi'nin adı yeni bir dolandırıcılık iddiasına karıştı.

    Aralarında Volkan Demirel'in de bulunduğu müşterilerine teslim etmediği yatlardan 20 milyon dolar ve kredi çektiği bankaları 30 milyon dolar dolandırmaktan hâlihazırda 7 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Algazi'nin, Garanti Finansal Kiralama'yı da 'yat ve tekne alacağım' bahanesiyle sahte fatura ve evrak düzenleyerek 2016'da 7 milyon euro (150 milyon TL) dolandırdığı anlaşıldı.

    Hakkında 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle ikinci bir dava daha açılan Moris Algazi için Kırmızı Bültenle arama kararı çıkarıldı. Belçika'da bulunduğu saptanan Algazi'nin, yapılan görüşmeler neticesinde Belçika tarafından iade edilmesine karar verildi.

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    Haberler Yaşam Ha'yat'ı yalan: Moris Algazi'den yat almak isteyen müşterilere 50 milyon dolarlık şok!
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