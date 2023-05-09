Ha'yat'ı yalan: Moris Algazi'den yat almak isteyen müşterilere 50 milyon dolarlık şok!

Aralarında Volkan Demirel'in de bulunduğu müşterilerine teslim etmediği yatlardan 20 milyon dolar ve kredi çektiği bankaları 30 milyon dolar dolandırmaktan hâlihazırda 7 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Algazi'nin, Garanti Finansal Kiralama'yı da 'yat ve tekne alacağım' bahanesiyle sahte fatura ve evrak düzenleyerek 2016'da 7 milyon euro (150 milyon TL) dolandırdığı anlaşıldı.