Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti 3 işçi de yaralandı.
SOMA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK I VİDEO İZLE
Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 4 çalışan, toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı, Fesih Acar'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.