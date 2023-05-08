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    • Yaşam
    • 09.05.2023 06:58
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    • 09.05.2023 06:58
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    Malatya'da çadırda çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

    Malatya'da, depremde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldığı çadırda elektrikli sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    AJANSLAR
    Malatya’da çadır yangını: 4 yaşındaki çocuk öldü

    Malatya'da bir çadırda çıkan yangında 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk yanarak hayatını kaybetti.

    KÜÇÜK MUHAMMED UNUTULDU
    Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı. Ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

    İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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