Malatya'da çadırda çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

Malatya'da bir çadırda çıkan yangında 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk yanarak hayatını kaybetti.

KÜÇÜK MUHAMMED UNUTULDU

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı. Ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.