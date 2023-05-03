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    • Yaşam
    • 03.05.2023 18:26
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    • 03.05.2023 18:26
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    Antalya'da tüyler ürperten cinayet! Annesini öldürüp dolaba koydu

    Antalya'nın Alanya ilçesinde Fatma S.'nin (70), evindeki elbise dolabında çarşafa sarılı cansız bedeni bulundu. Polis, boğazından bıçaklandığı belirlenen Fatma S.'yi öldürdüğü öne sürülen oğlu S.S.'nin (49) yakalanması için çalışma başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Antalya’da tüyler ürperten cinayet!

    Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu.

    Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

    Soruşturma başlatan polis ekipleri, komşuların 2 gün önce Fatma S. ve oğlu S.S.'nin tartışma seslerini duyduğunu belirledi.
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        Haberler Yaşam Antalya'da tüyler ürperten cinayet! Annesini öldürüp dolaba koydu
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