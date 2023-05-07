Annelik aşkına: Annesinden alınan böbrekle hayata tutundu!

Duygu dolu haberin adresi İzmir'di. Burak Aşkın'ın (25), 18 yaşındayken tansiyonu yükseldi! Hastalığı böbrek yetmezliğine kadar ilerledi! İki ay boyunca haftada 3 kez diyalize giren gencin iyileşmesi için tek çare nakildi. İşte bu sırada imdadına annesi yetişti.
Anne Şükran Aşkın'dan alınan böbrek, Aşkın'a nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından hızla iyileşen Burak, doğum gününde pastasını üfledi. "Bugün öğrendim ki; insanlar iki defa doğabiliyormuş bu yaşamda. İlki, 25 yıl önce gerçekleşmişti. İkincisi ise bugün gerçekleşti benim için" dedi. Anne Şükran Aşkın ise şunları söyledi: O sağlıklı olmadığı zaman ben zaten sağlıklı olamam. Onu mutlu görmek dünyalara bedel...
6 ÜSTÜ VURGUN
Spor salonu çalışanları milyonluk vurguna imza attı! Adliyeye taşınan olay İstanbul Levent'teki bir AVM'de yaşandı. 5 bin üyesinin bulunduğu bir spor salonu zincirinde görevli 6 çalışan, dijital üyelik ve mali kontrol sistemine müdahale ederek yüzlerce kişiyi dolandırdı! Üyelerin yaptığı nakit ödeme ve havaleleri kendi hesaplarına para aktardığı anlaşıldı! 1.5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen 6 çalışan hakkında dava açıldı. Spor salonu müdürü Merve Kara, "7-8 yıldır bizimle çalışan personelimiz. İnsanların güvenini rencide etmişler" ifadesini kullandı.