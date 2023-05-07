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    Annelik aşkına: Annesinden alınan böbrekle hayata tutundu!

    Burak Aşkın, yüksek tansiyon nedeniyle böbrek yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için nakil şarttı! Annesinden alınan böbrekle hayata sarıldı! Doğum günü pastasını üflerken mutluluğunu şöyle anlattı: "Yeniden doğdum" İşte sziler için derlediğimiz 7 Mayıs tarihli yaşam haberleri...

    Annelik aşkına

    Duygu dolu haberin adresi İzmir'di. Burak Aşkın'ın (25), 18 yaşındayken tansiyonu yükseldi! Hastalığı böbrek yetmezliğine kadar ilerledi! İki ay boyunca haftada 3 kez diyalize giren gencin iyileşmesi için tek çare nakildi. İşte bu sırada imdadına annesi yetişti.

    Anne Şükran Aşkın'dan alınan böbrek, Aşkın'a nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından hızla iyileşen Burak, doğum gününde pastasını üfledi. "Bugün öğrendim ki; insanlar iki defa doğabiliyormuş bu yaşamda. İlki, 25 yıl önce gerçekleşmişti. İkincisi ise bugün gerçekleşti benim için" dedi. Anne Şükran Aşkın ise şunları söyledi: O sağlıklı olmadığı zaman ben zaten sağlıklı olamam. Onu mutlu görmek dünyalara bedel...



    6 ÜSTÜ VURGUN
    Spor salonu çalışanları milyonluk vurguna imza attı! Adliyeye taşınan olay İstanbul Levent'teki bir AVM'de yaşandı. 5 bin üyesinin bulunduğu bir spor salonu zincirinde görevli 6 çalışan, dijital üyelik ve mali kontrol sistemine müdahale ederek yüzlerce kişiyi dolandırdı! Üyelerin yaptığı nakit ödeme ve havaleleri kendi hesaplarına para aktardığı anlaşıldı! 1.5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen 6 çalışan hakkında dava açıldı. Spor salonu müdürü Merve Kara, "7-8 yıldır bizimle çalışan personelimiz. İnsanların güvenini rencide etmişler" ifadesini kullandı.



        TEKNOFEST GENÇLİĞİ
        Tokat'ta Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi'nden 6 öğrenci, 2021'de çalışmalara başladı. Kalorifer dairesinde yürüttükleri proje ile Cereyan isimli elektrikli araç tasarladı. Teknofest kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 'Görsel Tasarım' kategorisinde birinci olmayı başardı. Teknofest'te yarışmanın mükemmel bir duygu olduğunu ifade eden Cereyan'ın pilotu Muhammet Emin Şahin (16) mutluluğunu şöyle anlattı: Orada yarışmak gerçekten mükemmel bir duygu. Bizim yaşıtlarımızın yaptığı farklı araçlarla orada bir müsabaka içinde olmak benim için gurur verici bir şey!

        NEREDESİN
        Zonguldak'ta Özge Kocasoy (15), 15 gün önce evinden çıktı! Eğlenmek için gittiği lunaparkta iddiaya göre kaçırıldı! Durumu polise bildiren baba Metin Kocasoy, kızının A.D. tarafından alıkonduğunu ve 50 bin TL başlık parası teklif edildiğini açıkladı. Yardım çağrısı yaptı: Kızım daha 15 yaşında. Polisimize başvurumuzu yaptık. Evlenme amacıyla kaçırıldı. 50 bin TL para teklif ediyorlar. Çocuğumuzun bizlere getirilmesini istiyoruz.

        KAİN'AT' ÜZGÜN
        Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti model Sienna Weir (27), geçen ay attan düşüp komaya girdi. İyi bir binici olan Weir, kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesi verdi. Doktorların tüm çabalarına rağmen, kendine gelemedi. Bu yüzden ailesi yaşam desteğinin kesilmesine rıza gösterdi. Genç modelin ölümü üzerine hem çalıştığı ajans, hem de sevgilisi Tom Bull, "Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadelerini kaydetti.


            ŞİFRE 2023
            Aksaray'da dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde, 2023 gencin katılımıyla Türk bayrağı açılarak yürüyüş yapıldı. Vadi girişinde 47 metre genişliğinde, 67 metre uzunluğunda 3 bin metrekare büyüklüğündeki ve 600 kilogram ağırlığındaki bayrak, görenleri hayran bıraktı...

            TÜRK KONVOYUNA SALDIRI
            Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu arada yabancı elçilikler de hedef haline geldi. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına da ateş edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

            KENDİNE 'HAKİM' OLAMADI
            İstanbul Çağlayan'da bir soruşturmayla ilgili cadde üzerine keşife gelen 12. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanı F.Ö. (33) inceleme yapmaya başladı. O esnada mahallelinin de tanıdığı Ali İhsan Y. (63) kaldırımda sara krizi geçirdi. Krizin verdiği panikle yaşlı adam, hakimin omzunu tuttu. Genç hakim ise saldırıya uğradığını düşünüp, beylik tabancasını çekti. Kriz geçiren adamı bacağından tek el ateş ederek yaraladı. Olaya tanıklık edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakini Müjdat Selvi, "Ali İhsan Bey, sara hastası. Hastalığından dolayı üzücü bir hadise gerçekleşti. Bundan sonrası artık yargının işi" dedi.



                DOKTORUN DİŞİNİ KIRDI
                Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Bölümünde dehşet dolu anlar yaşandı. Görevli Doktor Muhammed Furkan Erden ile çocuğunu acile getiren bir kişi arasında damar yolu açılamadığı iddiasıyla tartışma çıktı. Çocuğunun kolunun şiştiğini gerekçe göstererek acili basan öfkeli şahıs, doktora yumruk attı. Saldırıda doktorun dişi kırıldı. Kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri şahsı polis ekiplerine teslim etti. Saldırgan gözaltına alınırken, konuya ilişkin incelme başlatıldı.

                'TAŞ' KALPLİ KADIN
                Konya'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti. Esra Taş da ifadesinde vicdanın rahat olduğunu belirterek, "Biz suçsuzuz. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Saldırı sırasında dipçik darbesiyle baygınlık geçirip, ölü gibi yapan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayarak, yoldan geçen komşularının aracına binen, çiftin kızları Büşra Büyükşen'e de söz verildi. Büşra Büyükşen, "İftiraya uğramının ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Başımı yastığa huzurla koyuyorum. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.



                CANLI YAYINDA DEHŞET
                Mardin'de Suriye uyruklu Lueyna El Hüseyni (20), TikTok videosu çekmek için bölgeden geçen su kanalına atladı. Başını kanalın tabanına çarptı. 8 yaşındaki kız kardeşi de o anları cep telefonundaki TikTok uygulamasıyla kayda aldı. Ağabeyinin suda hareketsiz şekilde ilerlediğini fark eden kardeşi, çevredekileri çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



                    DATÇA'DA OPERASYON
                    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize eden 3 kişi için operasyon yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 73 düzensiz göçmeni yakaladı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla da 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



                    DİLENCİ ZENGİNLER!
                    Vatandaşın duygularını istismar ederek para toplayan dilencilerin sayısı son dönemde arttı. Meydanları paylaşan dilenciler, günlük 1.000 liranın üzerinde para kazanırken halk ve esnaf isyan etti. İstanbul Taksim Meydanı'nda çocukları kullanan dilenciler, turistlerin bölgeden kaçmasına neden oldu. Esnaf Alaattin Yılgın, "Belediyenin buna bir çözüm bulması lazım. Biz de rahatsız oluyoruz. Müşterilerle ilgilenirken bir anda oraya geliyorlar, müşteriler de rahatsız oluyor, kaçıyor. Taksim Meydanı'nda iş yapamıyoruz, turist durmuyor. Bunlar dilenci zenginler. Bizden daha çok kazanıyorlar" diye konuştu.



                    KORKUTAN GÖRÜNTÜ
                    Kayseri'de Zamantı Irmağı'nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili yürütülen soruşturmada ölümlerin sıvı gübre atığından kaynaklandığı ortaya çıktı. Gübreden elektrik üreten bir firma tarafından ırmağa boşaltılan gübre atığının, ırmağın Pınarbaşı ve Tomarza ilçesi arasındaki bölümünde doğal yaşamı yok ettiği belirlendi. (Ali ALTUNTAŞ)


                        178 MİLYON DEVRETTİ
                        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 178 milyon 241 bin 771 lira devretti. 5 bilenler 259 bin 385 lira, 4 bilenler 3 bin 732 lira, 3 bilenler 239 lira, 2 bilenler 22 lira alacak.

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                        Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
                        Haberler Yaşam Annelik aşkına: Annesinden alınan böbrekle hayata tutundu!
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