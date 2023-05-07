Annelik aşkına: Annesinden alınan böbrekle hayata tutundu!

'TAŞ' KALPLİ KADIN

Konya'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti. Esra Taş da ifadesinde vicdanın rahat olduğunu belirterek, "Biz suçsuzuz. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Saldırı sırasında dipçik darbesiyle baygınlık geçirip, ölü gibi yapan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayarak, yoldan geçen komşularının aracına binen, çiftin kızları Büşra Büyükşen'e de söz verildi. Büşra Büyükşen, "İftiraya uğramının ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Başımı yastığa huzurla koyuyorum. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.