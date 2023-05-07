Kulaklarımıza inanamadık: Özel hastaneye gitti hayatı karardı!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Arzu T.'nin kapısını çaldı. Muayene sırasında doktor, kulağını temizlemek için 'Alkol borik' olarak bilinen bir sıvı kullandı. İşte bu sırada Yasemin T., kulağında bir acı ve patlama hissi yaşadı! Acıyla çığlık attı! Tedavinin sonlandırılmasını istese de, doktor uygulamayı sonlandırmadı.
15 GÜN BOYUNCA KIVRANDI
Sağ kulağından boğazına doğru, dilinin sağ tarafına akan sıvı dilini uyuşturan Yasemin T., 15 gün boyunca acıdan kıvrandı! Hastanede yapılan kontrollerde sağ kulak zarında duyma kaybına neden olacak şekilde 6-7 mm çapında delik ve yüzde 45 oranında işitme kaybı olduğu anlaşıldı! Tedavi için gittiği hastaneden işitme kaybıyla çıkan talihsiz kadın, soluğu savcılıkta aldı. Dava açtı. (ATAKAN IRMAK)