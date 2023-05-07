Kulaklarımıza inanamadık: Özel hastaneye gitti hayatı karardı!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Arzu T.'nin kapısını çaldı. Muayene sırasında doktor, kulağını temizlemek için 'Alkol borik' olarak bilinen bir sıvı kullandı. İşte bu sırada Yasemin T., kulağında bir acı ve patlama hissi yaşadı! Acıyla çığlık attı! Tedavinin sonlandırılmasını istese de, doktor uygulamayı sonlandırmadı.