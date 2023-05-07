Katliam gibi kaza: 12 ölü 3’ü ağır 31 yaralı!

Hatay’da harfiyat kamyonu, freni patlayınca Asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana biranda daldı.12 araçlık zincirleme kazada adeta facia yaşandı.
Korkunç kaza, dün akşam Hatay'ın Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Belen istikametinden Antakya yönüne giden harfiyat kamyonunun freni patladı. Önündeki TIR'a çarparak yoldan çıktı. Diğer araçları da sürükleyerek yolun karşısına geçti.
Asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
4'ünün yandığı 12 aracın hasar gördüğü zincirleme kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 3'ü 31 kişi de yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.