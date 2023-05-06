GREEN CARD 2024 sonuç ekranı! DV LOTTERY 2024 kazandıktan sonra ne yapılır? | Green Card TEYİT NUMARASI (CONIRMATION NUMBER) nasıl öğrenilir?

dvprogram.state.gov üzerinden Green Card sonuçları ilan edilecek. Green Card başvuru ve teyit numarasını kaybedenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte tüm merak edilenler...
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak. Geçtiğimiz sene Green Card sonuçları akşam saat 19:00'dan sonra ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Fakat sitede oluşan yoğunluk nedeniyle sorgulama ekranında gecikmeler yaşanabiliyor. Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.