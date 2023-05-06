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    • Yaşam
    • 06.05.2023 17:51
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    • 06.05.2023 17:52
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    GREEN CARD 2024 sonuç ekranı! DV LOTTERY 2024 kazandıktan sonra ne yapılır? | Green Card TEYİT NUMARASI (CONIRMATION NUMBER) nasıl öğrenilir?

    Green Card başvuru sonuçları için araştırmalar hızlandı. Birçok kişinin heyecanla beklediği sonuçlar için geri sayım başladı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenlerin altı ay önce başvurularını yaptığı Green Card sonuçları DV Lottery ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, Green Card başvuru numarasını kaybedenler nasıl sorgulama yapacak? İşte Green Card sonuç sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Green Card teyit numarası nasıl sorgulanır?

    dvprogram.state.gov üzerinden Green Card sonuçları ilan edilecek. Green Card başvuru ve teyit numarasını kaybedenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte tüm merak edilenler...

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te öğlen (EDT)'den başlayarak Green Card sonuçlarını öğrenebilecekler. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak. Geçtiğimiz sene Green Card sonuçları akşam saat 19:00'dan sonra ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

    BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

    GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Fakat sitede oluşan yoğunluk nedeniyle sorgulama ekranında gecikmeler yaşanabiliyor. Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

        MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

        TEYİT NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Teyit numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlamanız gerekiyor. Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun.

        Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza teyit numaranız (Confirmation number) gelecektir.

        TEYİT NUMARANIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

            GREEN CARD NASIL ALINIR?

            Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

            Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.
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            Haberler Yaşam GREEN CARD 2024 sonuç ekranı! DV LOTTERY 2024 kazandıktan sonra ne yapılır? | Green Card TEYİT NUMARASI (CONIRMATION NUMBER) nasıl öğrenilir?
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