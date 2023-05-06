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    • Yaşam
    • 06.05.2023 21:31
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    • 06.05.2023 21:56
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    Hatay'ın Belen ilçesinde kan donduran kaza! Ölü ve yaralılar var

    Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi.

    Hatay’da feci kaza!

    Hatay'da freni patlayan kamyon asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldı. İlk belirlemelere olayda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

    HATAY'DA FECİ KAZA I VİDEO İZLE



    Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı.



    Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü.



        12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 3 kişinin kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor.



        Detaylar gelecek...

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        Hatay’da feci kaza!
        Haberler Yaşam Hatay'ın Belen ilçesinde kan donduran kaza! Ölü ve yaralılar var
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