Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.05.2023 22:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2023 22:56
    ABONE OL

    Belen kazası son dakika! HATAY BELEN TRAFİK kazası ölü ve yaralı sayısı kaç? Bakan Koca'dan açıklama! Hatay Belen son durum ne?

    Hatay Belen'de yaşanan trafik kazasında son durum merak ediliyor. Hatay Belen'de yaşanan facia sonrası oaly yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşlar ise Hatay Belen trafik kazası son durum ne ve Hatay Belen trafik kazası ölü ve yaralı sayısı kaç sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Hatay Belen trafik kazası son durum ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hatay Belen trafik kazası ölü ve yaralı sayısı kaç?

    Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı. Yaşanan feci kaza sonrası son durum merak ediliyor. İşte detaylar...

    HATAY BELEN'DE FECİ KAZA!

    Hatay'ın Belen ilçesinde İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        HATAY BELEN TRAFİK KAZASI ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

        Hatay'da yaşanan feci kazada 12 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü ağır 31 yaralı olduğu belirtildi.

        BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

        Sağlık Bakanı Koca, Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, "Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        7’linin Maltepe fiyaskosu!
        Haberler Yaşam Belen kazası son dakika! HATAY BELEN TRAFİK kazası ölü ve yaralı sayısı kaç? Bakan Koca'dan açıklama! Hatay Belen son durum ne?
            loading
            SON DAKİKA