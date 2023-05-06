Belen kazası son dakika! HATAY BELEN TRAFİK kazası ölü ve yaralı sayısı kaç? Bakan Koca'dan açıklama! Hatay Belen son durum ne?

Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı. Yaşanan feci kaza sonrası son durum merak ediliyor. İşte detaylar...
HATAY BELEN'DE FECİ KAZA!
Hatay'ın Belen ilçesinde İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.