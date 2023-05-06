Belen kazası son dakika! HATAY BELEN TRAFİK kazası ölü ve yaralı sayısı kaç? Bakan Koca'dan açıklama! Hatay Belen son durum ne?

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, "Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" dedi.