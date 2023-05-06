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    Boğaz manzaraları ultra lüks otelden 'Kat'akulli: 4. katı kırıp 2 odayı birleştirerek VIP gece kulübü yaptılar!

    Bebek’te Boğaz’a nazır lüks otel, kural tanımadı! İddiaya göre dördüncü katı kırdı. 2 odayı birleştirip VIP gece kulübü yaptı.‘Çok özel’ müşterilerini ağırlamaya başladı. Molozu da deniz tarafına bıraktı...

    ’Kat’akulli

    İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'nda bulunan lüks otel, kaçak kat operasyonu yaptı. Bebek'te bulunan lüks otelin dördüncü katıydı. Buna göre otele hepsi Boğaz manzaraları ultra lüks 22 oda yapıldı.

    Her odanın fiyatı dudak uçuklattı. Deniz tarafına bakan odaların fiyatı 20 bin lira civarındaydı. İşte ultra lüks bu otelde ilginç bir olay yaşandı. Otelin dördüncü katında denize bakan iki odanın duvarları kırıldı. İki oda birleştirilip restoran yapıldı. Gece kulübü olarak tasarlandı.

    Ve tabii buraya sadece çok özel müşteriler alındı. Yeni restoranın 26 kişilik olduğu vurgulandı. Önümüzdeki 8 aylık süre boyunca tüm rezervasyonlar da kapatıldı.

        Sosyetikler rezervasyon yaptırmak için adlarını sıraya yazdırdı. Bu arada iddiaya göre inşaatın molozları da deniz tarafına bırakıldı. Çevre sakinleri de bu durumdan çok rahatsız olduklarını belirtip otel yönetimini çevreye duyarlı olmaya çağırdı. Söz konusu otelin müşterileri arasında sosyetiklerden sanatçılara, futbolculardan mankenlere kadar çok sayıda isim bulunuyor.

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        Haberler Yaşam Boğaz manzaraları ultra lüks otelden 'Kat'akulli: 4. katı kırıp 2 odayı birleştirerek VIP gece kulübü yaptılar!
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