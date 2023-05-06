İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'nda bulunan lüks otel, kaçak kat operasyonu yaptı. Bebek'te bulunan lüks otelin dördüncü katıydı. Buna göre otele hepsi Boğaz manzaraları ultra lüks 22 oda yapıldı.
Her odanın fiyatı dudak uçuklattı. Deniz tarafına bakan odaların fiyatı 20 bin lira civarındaydı. İşte ultra lüks bu otelde ilginç bir olay yaşandı. Otelin dördüncü katında denize bakan iki odanın duvarları kırıldı. İki oda birleştirilip restoran yapıldı. Gece kulübü olarak tasarlandı.
Ve tabii buraya sadece çok özel müşteriler alındı. Yeni restoranın 26 kişilik olduğu vurgulandı. Önümüzdeki 8 aylık süre boyunca tüm rezervasyonlar da kapatıldı.