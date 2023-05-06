Sosyetikler rezervasyon yaptırmak için adlarını sıraya yazdırdı. Bu arada iddiaya göre inşaatın molozları da deniz tarafına bırakıldı. Çevre sakinleri de bu durumdan çok rahatsız olduklarını belirtip otel yönetimini çevreye duyarlı olmaya çağırdı. Söz konusu otelin müşterileri arasında sosyetiklerden sanatçılara, futbolculardan mankenlere kadar çok sayıda isim bulunuyor.

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