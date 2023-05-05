Bursa'da Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Murat Biçer'e saldırı

Sağlıkta şiddet bu kez bir tıp fakültesinde meydana geldi. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü olarak görev yapan Prof. Murat Biçer bir hastayı ameliyat etti. Sağlığına kavuşan hastayı evine gönderdi. Ancak hasta yakını olan 2 kişi, Prof. Biçer'in yolda önünü kesti. Saldırganlar silah kabzasıyla Murat Biçeri darp etti. Olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Biçer ölümden dönerken, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. K.S. (38) ile E.S. (40) adlı kardeşler sorgularının ardından serbest bırakılınca savcılık karara itiraz etti.
Bu arada Biçer, aort damarı normale göre 5 kat daha geniş olan bir hastayı geçen yıl sağlığına kavuşturan ameliyatı yaparak ismini duyurmuştu. Bu ameliyat, bugüne kadar en geniş aort damarına yapılmış ilk ameliyat olarak tıp literatürüne girmişti. (MUHARREM DOĞANTEZ)
Bu arada Biçer, aort damarı normale göre 5 kat daha geniş olan bir hastayı geçen yıl sağlığına kavuşturan ameliyatı yaparak ismini duyurmuştu. Bu ameliyat, bugüne kadar en geniş aort damarına yapılmış ilk ameliyat olarak tıp literatürüne girmişti. (MUHARREM DOĞANTEZ)