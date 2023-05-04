Sokak hayvanlarını sahiplenen Fenerbahçe Liseli gençlere Tuba Durgut ve Hilmi Türkmen'den tam destek

Öğretmenler ve okul idaresinin de katkılarıyla başlatılan girişimde Fenerbahçe Lisesi gençleri yardım kampanyaları ve kermes gibi aktiviteler düzenleyerek sahiplenilen sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar.

DURGUT VE TÜRKMEN'DEN GENÇLERE DESTEK

Ak Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gençlerin hayvan dostu bu girişimine destek olmak için kolları sıvadı ve sahiplenilen sokak hayvanların yuvaları ile mama ihtiyaçlarına Belediye desteği sağlandı.

Tuba Durgut ve Hilmi Türkmen Fenerbahçe Lisesine yaptığı ziyarette hem hayvan hakları ile mecliste yapılan yasama çalışmalarını gençlere aktardı hem de belediyenin hayvan dostlarımız için sağladığı mama, yuva ve araç gereçleri gençlere teslim etti.

Gençleri hayvan hakları ile ilgili yapılacak çalışmalarda fikirlerini almak için meclise davet eden ve onlara tütün endüstrisi karşıtı çalışmalardan da bahsederek kendilerini Tütün Endüstrisi Karşıtı Gençlik İnisiyatifine dahil olmaya çağıran Tuba Durgut Fenerbahçe Lisesinin başlattığı bu girişimin yaygınlaşması temennisinde bulundu.